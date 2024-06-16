Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Курбан-байрам.

«С начала специальной военной операции бойцы-мусульмане, равно как и представители других вероисповеданий, успешно выполняют боевые задачи, проявляя самоотверженность, отвагу и мужество. Духовную поддержку воинам из Башкортостана оказывают служители веры, которые находятся рядом с нашими военнослужащими на передовой. Взаимоуважение и добрососедские отношения между представителями разных религий и национальностей всегда были, есть и будут главной ценностью, основой мира и согласия в нашей республике, которые нам бесконечно дороги и которые мы бережно храним. В эти благословенные дни искренне желаю всем жителям Башкортостана здоровья, достатка, семейного уюта и тепла! Счастья и процветания вашим домам!» — сказал Радий Хабиров.