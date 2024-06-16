Власти ликвидируют Агентство инвестиционного развития в Новосибирске

Отмечается, что Новосибирское агентство инвестиционного развития было создано, что искать и продвигать инновационные проекты, а также внедрять их в промышленное производство. Кроме того, привлекать инвестиции для реализации инновационных проектов в отрасли городского хозяйства, социально-культурной сферы, а также получения прибыли.