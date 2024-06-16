Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ликвидируют Агентство инвестиционного развития в Новосибирске

В мэрии отметили, что такое решение было принято в январе 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске ликвидируют Акционерное общество «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (АО «НАИР»). Такое решение было принято постановлением мэрии от 24 января 2024 года, сообщает РБК Новосибирск.

«Протоколом заседания Совета директоров АО “НАИР” от 9.02.2024 № 8 вопрос о добровольной ликвидации Общество признан целесообразным», — завили в мэрии Новосибирска.

Отмечается, что Новосибирское агентство инвестиционного развития было создано, что искать и продвигать инновационные проекты, а также внедрять их в промышленное производство. Кроме того, привлекать инвестиции для реализации инновационных проектов в отрасли городского хозяйства, социально-культурной сферы, а также получения прибыли.

В муниципалитете также добавили, что «за период существования не реализованы цели, для достижения которых оно создавалось».