Максим Забелин обратился к мусульманам Башкирии

«Поздравляю мусульман Башкортостана со священным праздником Курбан-байрам! В нашей многоконфессиональной и многонациональной республике этот светлый праздник является неотъемлемой частью религиозной и культурной жизни, он почитаем людьми всех вероисповеданий. Курбан-Байрам — праздник, наполняющий сердца милосердием, добром и благодарностью. Именно эти вечные духовные ценности укрепляют в каждом из нас надежду на лучшее, способствуют взаимопониманию между народами, созиданию мира и согласия. В эти благословенные дни примите искренние пожелания здоровья и благополучия, успехов во всех ваших добрых начинаниях. Пусть каждый дом будет наполнен теплом и радостью», — поздравил Максим Забелин.