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Максим Забелин обратился к мусульманам Башкирии

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам.

Источник: Башинформ

«Поздравляю мусульман Башкортостана со священным праздником Курбан-байрам! В нашей многоконфессиональной и многонациональной республике этот светлый праздник является неотъемлемой частью религиозной и культурной жизни, он почитаем людьми всех вероисповеданий. Курбан-Байрам — праздник, наполняющий сердца милосердием, добром и благодарностью. Именно эти вечные духовные ценности укрепляют в каждом из нас надежду на лучшее, способствуют взаимопониманию между народами, созиданию мира и согласия. В эти благословенные дни примите искренние пожелания здоровья и благополучия, успехов во всех ваших добрых начинаниях. Пусть каждый дом будет наполнен теплом и радостью», — поздравил Максим Забелин.

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