Президент поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником

Поздравление главы государство опубликовала Акорда.
«Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей», — отметил Токаев.
Он также напомнил о том, что в Казахстане не так давно был принят закон, направленный на защиту медработников.
«Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей — одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание “Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері”, которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной».
В конце президент поблагодарил людей в белых халатах и пожелал всех благ.
«Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции “Адал азамат”, вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу. Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!» — заключил Токаев.