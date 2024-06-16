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Президент поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником

16 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил медиков Казахстана с Днем медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

Поздравление главы государство опубликовала Акорда.

«Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей», — отметил Токаев.

Он также напомнил о том, что в Казахстане не так давно был принят закон, направленный на защиту медработников.

«Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей — одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание “Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері”, которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной».

В конце президент поблагодарил людей в белых халатах и пожелал всех благ.

«Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции “Адал азамат”, вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу. Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!» — заключил Токаев.

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