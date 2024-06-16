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Дмитрий Демешин: багги — наш хабаровский продукт, который имеет реальное боевое применение

Врио губернатора проинспектировал предприятие, где изготавливают тактические вездеходы для нужд силовых ведомств.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Врио губернатора Дмитрий Демешин проинспектировал предприятие «Сониктранс», где изготавливают тактические вездеходы «Ерофей» для нужд силовых ведомств. Глава региона осмотрел новые производственные площади, ознакомился с процессом сборки продукции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

ООО «Сониктранс» включено в работу по выпуску высокопроходимых автовездеходов с начала специальной военной операции. Под создание сборочного производства была расширена ТОР «Хабаровск». В прошлом году компания получила льготный кредит по линии минвостокразвития России на расширение производства. В этом году запущен новый цех серийной сборки багги. Правительство Хабаровского края закупает транспортные средства для отправки в зону СВО. Поступают заявки на багги и из других регионов страны.

Как отметил Дмитрий Демешин, необходимо увеличивать географию и количество поставок, это позволит снизить стоимость продукции и расширить производство.

— Багги — наш хабаровский продукт, который имеет реальное боевое применение. Постараемся презентовать наши вездеходы Восточному военному округу, где они уже используются, и другим регионам. И расширить производство. Это позволит нам уменьшить цену и улучшить качество продукции, — прокомментировал врио губернатора Дмитрий Демешин.

Компания постоянно работает над усовершенствованием характеристик автомобиля, чтобы сделать его еще более маневренным, легким и многофункциональным. В этом году багги впервые приняли участие в Параде войск Хабаровского гарнизона.