Дмитрий Демешин: багги — наш хабаровский продукт, который имеет реальное боевое применение

Врио губернатора Дмитрий Демешин проинспектировал предприятие «Сониктранс», где изготавливают тактические вездеходы «Ерофей» для нужд силовых ведомств. Глава региона осмотрел новые производственные площади, ознакомился с процессом сборки продукции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
ООО «Сониктранс» включено в работу по выпуску высокопроходимых автовездеходов с начала специальной военной операции. Под создание сборочного производства была расширена ТОР «Хабаровск». В прошлом году компания получила льготный кредит по линии минвостокразвития России на расширение производства. В этом году запущен новый цех серийной сборки багги. Правительство Хабаровского края закупает транспортные средства для отправки в зону СВО. Поступают заявки на багги и из других регионов страны.
Как отметил Дмитрий Демешин, необходимо увеличивать географию и количество поставок, это позволит снизить стоимость продукции и расширить производство.
— Багги — наш хабаровский продукт, который имеет реальное боевое применение. Постараемся презентовать наши вездеходы Восточному военному округу, где они уже используются, и другим регионам. И расширить производство. Это позволит нам уменьшить цену и улучшить качество продукции, — прокомментировал врио губернатора Дмитрий Демешин.
Компания постоянно работает над усовершенствованием характеристик автомобиля, чтобы сделать его еще более маневренным, легким и многофункциональным. В этом году багги впервые приняли участие в Параде войск Хабаровского гарнизона.