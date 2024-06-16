Дмитрий Демешин: багги — наш хабаровский продукт, который имеет реальное боевое применение

ООО «Сониктранс» включено в работу по выпуску высокопроходимых автовездеходов с начала специальной военной операции. Под создание сборочного производства была расширена ТОР «Хабаровск». В прошлом году компания получила льготный кредит по линии минвостокразвития России на расширение производства. В этом году запущен новый цех серийной сборки багги. Правительство Хабаровского края закупает транспортные средства для отправки в зону СВО. Поступают заявки на багги и из других регионов страны.