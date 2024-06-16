Озвучена одна из ключевых тем Восточного экономического форума-2024

Он также рассказал, что на острове Русский сейчас приступают к строительству Инновационного Научно-Технологического Центра (ИНТЦ). На территории к 2028 году возведут ИТ-парк, биомед- и биотех- центры, школу морской инженерии и интернат для одаренных детей. В планах, чтобы центр привлекал лучшие умы не только России, но и всего мира.