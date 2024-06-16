Озвучена одна из ключевых тем Восточного экономического форума-2024

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил одну из ключевых тем предстоящего ВЭФ. Ей станут технологии, инновации и технологический суверенитет. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Чекунков рассказал, что руководство России постоянно следит за развитием технологического процесса:
«У нас есть компании-звезды, выросшие из венчура — VK, Яндекс, Озон. 20 лет назад российский фонд выступил pre-IPO инвестором в Facebook. Однако, весь список — сервисные компании, не создавшие прорывных технологий. В стране, где в каждом кабинете физики в каждой школе висят портреты Йоффе, Ландау и Капицы, хочется, чтобы возникали не только прорывные площадки электронной торговли, но и прорывные технологии масштаба лазера, транзистора, атомного реактора».
Он также рассказал, что на острове Русский сейчас приступают к строительству Инновационного Научно-Технологического Центра (ИНТЦ). На территории к 2028 году возведут ИТ-парк, биомед- и биотех- центры, школу морской инженерии и интернат для одаренных детей. В планах, чтобы центр привлекал лучшие умы не только России, но и всего мира.