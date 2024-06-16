Радий Хабиров встретился в Салаватском районе с семьями погибших на СВО воинов.

Сегодня, 16 июня в селе Малояз Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Салаватского района Ильнура Хуснутдинова, Руслана Галимова, Руслана Сафиуллина, Айрата Загитова, Максута Халджанова, Фархата Клычева, Салавата Рафикова, Руслана Мухитдинова, Алмаза Ахтарова, Марселя Ишмухаметова, Руслана Басырова, Марата Басырова, Рамзита Юсупова, Айбулата Хуснутдинова и Валерия Багаутдинова.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям, жёнам и детям погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которым погибшие воины награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей. Мы обязательно, когда закончится специальная военная операция поставим в Уфе мемориал в дань памяти всех наших погибших воинов».
Во время встречи, которая состоялась в день священного для всех мусульман праздника Курбан — байрам имам-хатыб мечети села Малояз Фарваз Шарипов прочитал намаз в память о погибших бойцах.
Глава Башкортостана напомнил, что в Республиканском кардиоцентре разработали программу оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО.
«Важно, чтобы вы берегли себя, заботились о своём здоровье, многим надо помогать воспитывать внуков, — отметил Радий Хабиров. — И, конечно, поддержка семей погибших ребят — первоочередная задача глав муниципалитетов. Они должны быть с вами всегда на связи, приглашать вас на мероприятия, помогать решать насущные проблемы также принять все меры по увековечению памяти погибших бойцов».
Руководитель региона также дал поручения по ряду просьб родителей участников СВО.