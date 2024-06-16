Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

Глава Узбекистана также отметил, что священный праздник воплощает гуманистическую суть и служит источником вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплоченности в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодежи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания.