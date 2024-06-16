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Армия Израиля объявила о «тактической паузе» в наступлении на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о «локальной тактической паузе военной активности» в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин. «Тактическая пауза» будет вводиться ежедневно с 8:00 до 19:00.

Источник: AP 2023

«Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, которые ЦАХАЛ и COGAT предпринимают с начала войны», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В армии Израиля отметили, что первая «пауза» прошла вчера, 15 июня. КПП «Керем-Шалом» находится на юге анклава на границе с Египтом, дорога Салах-эд-Дин уходит в направлении северной части сектора Газа.

В сообщении ЦАХАЛ указано, что решение было принято «после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями». Задачей «тактических пауз», как заявила армия Израиля, станет увеличение объемов поставок гуманитарных грузов.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом поэтапного прекращения огня в секторе Газа. Она предполагает прекращение огня, освобождение удерживаемых «Хамасом» заложников и вывод израильской армии из анклава. Резолюция также отвергает демографические или территориальные изменения Газы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Резолюция по Газе вошла в режим ожидания».