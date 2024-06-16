Армия Израиля объявила о «тактической паузе» в наступлении на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о «локальной тактической паузе военной активности» в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин. «Тактическая пауза» будет вводиться ежедневно с 8:00 до 19:00.