Армия Израиля объявила о «тактической паузе» в наступлении на юге сектора Газа

«Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, которые ЦАХАЛ и COGAT предпринимают с начала войны», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
В армии Израиля отметили, что первая «пауза» прошла вчера, 15 июня. КПП «Керем-Шалом» находится на юге анклава на границе с Египтом, дорога Салах-эд-Дин уходит в направлении северной части сектора Газа.
В сообщении ЦАХАЛ указано, что решение было принято «после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями». Задачей «тактических пауз», как заявила армия Израиля, станет увеличение объемов поставок гуманитарных грузов.
10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом поэтапного прекращения огня в секторе Газа. Она предполагает прекращение огня, освобождение удерживаемых «Хамасом» заложников и вывод израильской армии из анклава. Резолюция также отвергает демографические или территориальные изменения Газы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Резолюция по Газе вошла в режим ожидания».