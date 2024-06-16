Лукашенко обратился к президенту ЮАР Рамафосе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с избранием на пост президента ЮАР, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В поздравлении говорится, что у ЮАР есть «надежный друг по Движению неприсоединения из Восточной Европы — Беларусь».
Александр Лукашенко подчеркнул, что взаимодополняемость экономик Беларуси и ЮАР — важный фактор для реализации потенциально успешных проектов. Речь идет о сферах обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, трансфера технологий и создания в Южной Африке новых производств.
«Уверен в важности обсуждения конкретных тем белорусско-южноафриканской повестки дня во время нашей личной встречи в Минске», — сказано в поздравлении.