Лукашенко обратился к президенту ЮАР Рамафосе

Александр Лукашенко подчеркнул, что взаимодополняемость экономик Беларуси и ЮАР — важный фактор для реализации потенциально успешных проектов. Речь идет о сферах обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, трансфера технологий и создания в Южной Африке новых производств.