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Лукашенко обратился к президенту ЮАР Рамафосе

Лукашенко поздравил Рамафосу с избранием президентом ЮАР.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с избранием на пост президента ЮАР, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В поздравлении говорится, что у ЮАР есть «надежный друг по Движению неприсоединения из Восточной Европы — Беларусь».

Александр Лукашенко подчеркнул, что взаимодополняемость экономик Беларуси и ЮАР — важный фактор для реализации потенциально успешных проектов. Речь идет о сферах обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, трансфера технологий и создания в Южной Африке новых производств.

«Уверен в важности обсуждения конкретных тем белорусско-южноафриканской повестки дня во время нашей личной встречи в Минске», — сказано в поздравлении.

Лукашенко Александр