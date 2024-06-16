«Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане», — говорится в сообщении в воскресенье.
В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства.
Астана. 16 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.
«Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане», — говорится в сообщении в воскресенье.
В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства.