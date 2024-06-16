Лунгу — властям Молдовы: руки прочь от ансамбля «Жок!»

«Нантой говорит о достоинстве. Откуда он про это может знать? Все десятилетия молдавской политики он лавировал между партиями и более статусными политиками, ища к кому-бы в очередной раз приткнуться. (…) Пусть Нантой вспомнит свои поездки в Москву и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. Пусть вспомнит форумы, на которых он представлял Молдову. Тогда он был в обойме и вел себя скромнее и вежливее, чтобы его не отфутболили. Теперь же он на обочине молдавской политики. И нужно хоть как-то напоминать о себе», — отметил политик.