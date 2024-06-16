Лунгу — властям Молдовы: руки прочь от ансамбля «Жок!»

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Лидер входящей в состав блока «Победа» оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу призвал власти Молдовы вернуть Алену Стрымбяну к обязанностям руководителя Академического ансамбля народного танца «Жок» и прекратить преследование коллектива.
Напомним, несколько танцовщиц «Жока» участвовали в культурных мероприятиях, проходивших в рамках экономического форума в Петербурге. Это вызвало раздражение у Министерства культуры Молдовы, которое даже провело расследование, по итогам которого руководитель коллектива Алена Стрымбяну была отстранена от должности. Артисты ансамбля «Жок» выступили в поддержку своего руководителя, подписав соответствующее письмо в адрес властей.
На заседании парламента депутат от правящей партии PAS Оазу Нантой позволил себе хамские высказывания, сравнив танцовщиц ансамбля «Жок» с работницами борделя. Позже Нантой назвал «путинскими мразями» всех, кто раскритиковал его за хамство.
Как отметил лидер «Шанса» Алексей Лунгу, депутат от PAS оскорбил «всю молдавскую культуру, гордостью которой “Жок” является».
«Нантой говорит о достоинстве. Откуда он про это может знать? Все десятилетия молдавской политики он лавировал между партиями и более статусными политиками, ища к кому-бы в очередной раз приткнуться. (…) Пусть Нантой вспомнит свои поездки в Москву и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. Пусть вспомнит форумы, на которых он представлял Молдову. Тогда он был в обойме и вел себя скромнее и вежливее, чтобы его не отфутболили. Теперь же он на обочине молдавской политики. И нужно хоть как-то напоминать о себе», — отметил политик.
Он напомнил, что ансамбль «Жок» «сейчас переживает сложные времена, как и многие в тоталитарной Молдове».
«Алена Стрымбяну должна продолжить руководить ансамблем, как бы не противилась этому власть и как не разделяла бы людей на своих и чужих. Руки прочь от “Жока”, гордости Молдовы!» — заявил Алексей Лунгу.
Ансамбль народного танца «Жок» был создан в послевоенной Молдове балетмейстерами Леонарди и Зельцманом. С 1957 по 2017 г. главным хореографом, художественным руководителем и балетмейстером коллектива был Владимир Курбет, народный артист СССР и Республики Молдова, лауреат Государственной премии СССР. Эти годы стали настоящим расцветом для «Жока», коллектив ансамбля исколесил с гастролями практически весь мир. Ансамбль хорошо знали и тепло принимали во всех союзных республиках.