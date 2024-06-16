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В спецоперации погиб шутрмовик из Нытвы Виктор Пепеляев

Сегодня, 16 июня, его проводят в последний путь.

Источник: Соцсети

Печальную новость сообщила вчера днем администрация Нытвенского городского округа: в спецоперации погиб нытвенец, уроженец деревни Ерши Виктор Пепеляев.

— Осиротела Нытвенская земля еще одним героем, погибшим в ходе специальной военной операции. Рядовой Виктор Пепеляев служил механиком-водителем в мотострелковом (штурмовом) подразделении, верный воинской присяге при исполнении боевого задания получил тяжелое ранение, от которого погиб 7 июня 2024 года, — говорится в сообщении администрации.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет сегодня, 16 июня, в селе Сергино.