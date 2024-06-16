В спецоперации погиб шутрмовик из Нытвы Виктор Пепеляев

— Осиротела Нытвенская земля еще одним героем, погибшим в ходе специальной военной операции. Рядовой Виктор Пепеляев служил механиком-водителем в мотострелковом (штурмовом) подразделении, верный воинской присяге при исполнении боевого задания получил тяжелое ранение, от которого погиб 7 июня 2024 года, — говорится в сообщении администрации.