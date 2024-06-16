Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали

Так, по итогам апреля объем обещанной Украине помощи достиг 318,5 миллиарда долларов, при этом из них было получено 206,1 миллиарда долларов. То есть «дыра» составила 112,5 миллиарда долларов.
Основная «недостача» приходится на финансовую поддержку: западные страны обещали выделить Киеву 146,5 миллиарда долларов на решение макроэкономических проблем, однако направили на 64,4 миллиарда меньше — пока только 82,1 миллиарда долларов.
Разрыв между обещанной и полученной военной помощью составляет 41,7 миллиарда долларов, при этом по итогам апреля Украина получила около 108,3 миллиарда долларов.
Гуманитарное финансирование занимает наименьшую долю в объеме поддержки — на эти цели было выделено 15,6 миллиарда долларов, что на 6,4 миллиарда меньше обещанной поддержки.