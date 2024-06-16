Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии

По мнению политика, «никто из участников “форума мира” не знает, что он там делает и в чем его роль». Он особо отметил хитрость инициаторов встречи, назвав их «швейцарскими пастушками», которые «позвали только проверенных животных». Участников Медведев охарактеризовал, используя нелестные эпитеты, такие как «стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов» и «свора европейских цепных псов для охраны поголовья». «Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», — описал свои наблюдения за происходившим в Швейцарии «форумом мира». Досталось и американскому президенту Джо Байдену, который, по мнению замглавы Совбеза РФ, «незримо присутствует во главе отары», несмотря на то, что «не отпустила семья из-за прогрессирующей деменции» и он «давно потерял контакт с реальностью». Вице-президента США Камалу Харрис, представлявшую на конференции США, Медведев назвал «недалекой заместительницей, которая снялась на зеленой лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой».