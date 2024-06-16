Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом». Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.
«Этот швейцарский “скотный двор” — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», — написал он. Политик сопроводил свою запись фрагментом советской экранизации «Собачьего сердца».
«Как говаривал Швондер, “это какой-то позор”, — добавил Медведев.
По мнению политика, «никто из участников “форума мира” не знает, что он там делает и в чем его роль». Он особо отметил хитрость инициаторов встречи, назвав их «швейцарскими пастушками», которые «позвали только проверенных животных». Участников Медведев охарактеризовал, используя нелестные эпитеты, такие как «стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов» и «свора европейских цепных псов для охраны поголовья». «Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», — описал свои наблюдения за происходившим в Швейцарии «форумом мира». Досталось и американскому президенту Джо Байдену, который, по мнению замглавы Совбеза РФ, «незримо присутствует во главе отары», несмотря на то, что «не отпустила семья из-за прогрессирующей деменции» и он «давно потерял контакт с реальностью». Вице-президента США Камалу Харрис, представлявшую на конференции США, Медведев назвал «недалекой заместительницей, которая снялась на зеленой лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой».
В целом, заметил Медведев, встреча в Швейцарии оказалась унылой и лишь «люто прожгла деньги налогоплательщиков».
О конференции
Конференция по Украине проводится
Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран — членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют также делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.
В повестке форума — три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.
Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие «действительно фундаментальные вопросы», которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта «в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции».