Мусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона — Аксенов

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан). В этом году Курбан-байрам выпадает на 16 июня.