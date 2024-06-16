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Мусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с праздником Курбан-байрам мусульман региона, отметив, что они принимают активное участие в развитии республики.

Источник: РИА "Новости"

«Мусульмане Крыма принимают активное участие в развитии нашего региона, в реализации значимых проектов и программ. Многое делается для укрепления межнационального и межконфессионального согласия», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также отметил, что этот древний праздник знаменует завершение хаджа — паломничества к святым местам Ислама, обращает верующих к вечным ценностям добра, милосердия и сострадания, любви к ближнему, напоминает о важности крепкой веры, преданности и чистоты души.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан). В этом году Курбан-байрам выпадает на 16 июня.

В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.

В девяти регионах России, в том числе и Крыму, в этот день объявлен официальный выходным.

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