Глеб Никитин: «Желаю всем, кто празднует Курбан-байрам, добра и света!»

Для последователей ислама в этой дате сплелись многовековые традиции, личное восприятие, семейные обычаи. Исторически праздник символизирует окончание паломничества к святым местам ислама, но, вне зависимости от места нахождения, радость живет в сердцах миллионов людей, которые накрывают столы, поздравляют друг друга, встречаются семьями. Милосердие, щедрость, забота о ближних и нуждающихся в помощи — все эти составляющие праздника никогда не потеряют своей актуальности. Курбан-байрам объединяет людей, заставляет задуматься о вечных ценностях", — говорится в тексте поздравления.