Вячеслав Федорищев поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам

Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил самарцев и жителей региона с праздником Курбан-Байрам, который отмечается сегодня, 16 июня. Он отметил, что это важный день для региона, где на протяжении многих веков живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и вероисповеданий.
— Для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности — добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающий о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на нашей земле. Дорогие друзья! Пусть праздничные дни принесут вам радость, будут отмечены добрыми начинаниями. Уверен, что ваши молитвы, дела и поступки будут способствовать приумножению благополучия Самарской земли, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.