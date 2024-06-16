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Вячеслав Федорищев поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам

Врио губернатора Самарской области отметил, что праздник отмечают десятки тысяч самарцев.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил самарцев и жителей региона с праздником Курбан-Байрам, который отмечается сегодня, 16 июня. Он отметил, что это важный день для региона, где на протяжении многих веков живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и вероисповеданий.

— Для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности — добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающий о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на нашей земле. Дорогие друзья! Пусть праздничные дни принесут вам радость, будут отмечены добрыми начинаниями. Уверен, что ваши молитвы, дела и поступки будут способствовать приумножению благополучия Самарской земли, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

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