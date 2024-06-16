Вячеслав Федорищев поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам

Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил самарцев и жителей региона с праздником Курбан-Байрам, который отмечается сегодня, 16 июня. Он отметил, что это важный день для региона, где на протяжении многих веков живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и вероисповеданий.