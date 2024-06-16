Грузинская партия попросила Путина полностью отменить визовый режим

Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Теперь для перелета в Грузию россиянину нужен единственный документ — это действующий загранпаспорт. В настоящее время визы в РФ необходимы для граждан Грузии, въезжающих в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.