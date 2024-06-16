Грузинская партия попросила Путина полностью отменить визовый режим

Об этом он заявил на съезде фракции, который состоялся 15 июня.
По его словам, западные страны пытаются подчинить Грузию и не допустить диалога между соседними государствами. Однако, как он подчеркнул, Тбилиси не присоединился к антироссийской коалиции вопреки внешнему давлению.
Пипия указал на необходимость сохранить политику грузинского государства, направленную на прочный мир и добрососедство. Он также попросил Путина полностью отменить визовый режим с Грузией, объявить амнистию гражданам республики, нарушившим сроки пребывания в РФ и установить для них квоты для трудоустройства в России.
Согласно мнению членов партии «Солидарность во имя мира», подобные шаги поспособствуют сближению двух стран, уточнила «Газета.Ru».
Еще в октябре прошлого года Путин заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. В рамках добрососедских отношений у двух стран гораздо больше как минимум экономических выгод, чем вне этих рамок, отметил он.
Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Теперь для перелета в Грузию россиянину нужен единственный документ — это действующий загранпаспорт. В настоящее время визы в РФ необходимы для граждан Грузии, въезжающих в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.