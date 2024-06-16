Путин присвоил онкологу из Башкирии Аделю Измайлову звание заслуженного врача РФ

Добавим, ранее руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин поздравил медиков республики с их профессиональным праздником. Он отметил, что регионе работают более 70 тысяч медицинских работников, каждый из которых вносит личный вклад в сохранение здоровья жителей нашей республики, сообщало информагентство «Башинформ».