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Путин присвоил онкологу из Башкирии Аделю Измайлову звание заслуженного врача РФ

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача Российской Федерации руководителю республиканского клинического онкологического диспансера Аделю Измайлову. Соответствующий указ главы государства опубликован в официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: из личного архива Аделя Измайлова

Главврач Адель Измайлов отмечен почётным званием за большой вклад в медицинской науке, внедрение инновационных технологий и практическое здравоохранение, говорится в документе.

Добавим, ранее руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин поздравил медиков республики с их профессиональным праздником. Он отметил, что регионе работают более 70 тысяч медицинских работников, каждый из которых вносит личный вклад в сохранение здоровья жителей нашей республики, сообщало информагентство «Башинформ».

Путин Владимир
медицина