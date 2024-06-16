Парламентская оппозиция и граждане требуют отставки Игоря Гросу

Депутат Денис Уланов предложил снять с повестки дня законопроект, расширяющий полномочия Национального банка Молдовы, в том числе за счет того, что руководство сможет самостоятельно управлять как финансовыми активами, так и ценными бумагами, что не решает проблем страны, а только усугубляет их. Большинство PAS инициативу отвергло. Депутатам от оппозиции стали препятствовать в обсуждении данной проблемы, активно не давали задавать вопросы, чтобы прояснить ситуацию. Это и стало яблоком раздора.