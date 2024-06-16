Парламентская оппозиция и граждане требуют отставки Игоря Гросу

В результате запрета депутатам парламентской группы «Победа» участвовать в 5 пленарных заседаниях законодатели данной группы подготовили два проекта постановлений об инициировании процедуры отзыва и отстранения Игоря Гросу от должности председателя парламента.
«Первый проект постановления, который мы подписываем, — это проект о создании комиссии по отзыву тайным голосованием председателя парламента Республики Молдова Игоря Гросу. А вторая законодательная инициатива напрямую связана с отстранением от должности Игоря Гросу. Мы были избраны народом! Нас делегировал в парламент народ! Настало время сказать НЕТ беззаконию!» — заявила секретарь парламентской группы «Победа» Марина Таубер.
Согласно Конституции, председатель парламента может быть освобожден от должности тайным голосованием до истечения срока полномочий по инициативе одной трети избранных депутатов. Так, парламентская группа «Победа» призвала и Блок коммунистов и социалистов поставить свои подписи.
«Гросу и PAS не нас лишили слова! Они лишили слова граждан, людей, которые уполномочили представлять их в парламенте! Мы будем собирать подписи, чтобы инициировать отставку Гросу. Мы уже передали эти документы парламентской оппозиции. Игорь Гросу постоянно превышает свои полномочия, позиционирует себя как доминирующий лидер над всем законодательным форумом, постоянно нарушает права оппозиционных депутатов», — заявил Вадим Фотеску.
«Гросу удалось запятнать и унизить не только институт парламента, но и всех граждан, которые пропорционально делегировали своих представителей в законодательный орган. Этот человек нарушает все принципы верховенства закона и демократии. Эти злоупотребления больше нельзя терпеть, и необходимо принять соответствующие меры», — заявил Василе Боля, председатель парламентской группы «Победа».
Депутаты парламентской группы «Победа» не смогут участвовать в ближайших пяти заседаниях парламента. Это Марина Таубер, Денис Уланов, Василе Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, Ирина Лозован и Александр Нестеровский. Запрет появился после того, как во время пленарного заседания 13 июня они заблокировали трибуну, скандируя «Позор!», «Долой Майю Санду!» и «Долой PAS!».
Депутат Денис Уланов предложил снять с повестки дня законопроект, расширяющий полномочия Национального банка Молдовы, в том числе за счет того, что руководство сможет самостоятельно управлять как финансовыми активами, так и ценными бумагами, что не решает проблем страны, а только усугубляет их. Большинство PAS инициативу отвергло. Депутатам от оппозиции стали препятствовать в обсуждении данной проблемы, активно не давали задавать вопросы, чтобы прояснить ситуацию. Это и стало яблоком раздора.