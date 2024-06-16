КГК Беларуси предупредил о грядущих проверках в более чем 1700 организациях

В планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2024 года включено 1 723 субъекта, сообщили в Комитет госконтроля Беларуси.
Сказано, что проверки будут касаться обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.
Более всего проверок запланировано органами Минтруда и соцзащиты (20,3% от общего количества), МЧС (18,6%), Минприроды (11,7%), Госстандарта (10,8%). Органами Комитета госконтроля запланировано 69 проверок (3,5% от общего количества).
В тоже время при совместных проверках нескольких контролирующих (надзорных) органов будут проверены 202 субъекта.