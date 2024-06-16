Саперы из стран СНГ отработают в Беларуси гуманитарное разминирование

МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси с 16 по 21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск стран СНГ, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
«В ходе сбора будет проведено комплексное тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач Совместным инженерным подразделением гуманитарного разминирования Вооруженных Сил государств участников СНГ», — уточнили в пресс-службе.
Совместное мероприятие пройдет на базе противоминного центра белорусской армии.
Белорусский противоминный центр занимается подготовкой военных и непосредственно разминированием местности от взрывоопасных предметов.
В том числе, специалисты центра производят снос зданий и сооружений, которые находятся в аварийном состоянии. За время работы обучение в центре прошли свыше 1,3 тысячи военных.
Ежегодно белорусские военные саперы выезжают на вызовы по гуманитарному разминированию, когда им приходится обезвреживать взрывоопасные предметы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.
В противоминном центре в поселке Сосны неподалеку от белорусской столицы оборудованы пять учебных площадок, где саперы проходят подготовку. Раз в год в нем проходит сбор для специалистов инженерных подразделений армии.