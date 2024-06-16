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Саперы из стран СНГ отработают в Беларуси гуманитарное разминирование

Совместное подразделение Содружества по разминированию проведет специальное тактическое занятие по выполнению задач по предназначению.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси с 16 по 21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск стран СНГ, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

«В ходе сбора будет проведено комплексное тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач Совместным инженерным подразделением гуманитарного разминирования Вооруженных Сил государств участников СНГ», — уточнили в пресс-службе.

Совместное мероприятие пройдет на базе противоминного центра белорусской армии.

Белорусский противоминный центр занимается подготовкой военных и непосредственно разминированием местности от взрывоопасных предметов.

В том числе, специалисты центра производят снос зданий и сооружений, которые находятся в аварийном состоянии. За время работы обучение в центре прошли свыше 1,3 тысячи военных.

Ежегодно белорусские военные саперы выезжают на вызовы по гуманитарному разминированию, когда им приходится обезвреживать взрывоопасные предметы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.

В противоминном центре в поселке Сосны неподалеку от белорусской столицы оборудованы пять учебных площадок, где саперы проходят подготовку. Раз в год в нем проходит сбор для специалистов инженерных подразделений армии.

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