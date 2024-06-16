Башкан Гагаузии поздравила медиков автономии с профессиональным праздником

«Этот день — особый повод выразить искреннюю благодарность и глубокое уважение к вашему труду, самоотверженности и профессионализму. Вы ежедневно стоите на страже здоровья и жизни наших граждан, проявляя высочайшую ответственность и человечность. Ваша работа требует не только глубоких знаний и навыков, но и огромного сердца, готовности прийти на помощь в любой момент».