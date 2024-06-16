Башкан Гагаузии поздравила медиков автономии с профессиональным праздником

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул поздравила медработников автономии с профессиональным праздником.
День медицинского работника и фармацевта отмечается в Молдове каждое третье воскресенье июня.
Гуцул подчеркнула неоценимый вклад медиков в здравоохранение и поблагодарила их за самоотверженный труд.
«Этот день — особый повод выразить искреннюю благодарность и глубокое уважение к вашему труду, самоотверженности и профессионализму. Вы ежедневно стоите на страже здоровья и жизни наших граждан, проявляя высочайшую ответственность и человечность. Ваша работа требует не только глубоких знаний и навыков, но и огромного сердца, готовности прийти на помощь в любой момент».
Она пожелала медикам и фармацевтам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
«Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а благодарность пациентов станет самой лучшей наградой. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и взаимопонимание. С праздником вас, уважаемые медработники! Спасибо за ваш труд и преданность своему делу», — написала глава Гагаузии в соцсетях.
По данным Нацбюро статистики, на конец 2022 года в Молдове в сфере здравоохранения работало 12 600 врачей, в том числе 7408 женщин, и 23 687 единиц медперсонала. По тем же данным, в республике на 10 тысяч жителей приходится чуть больше 50 врачей.