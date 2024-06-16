Мирзиёев подарил Кадырову сувенир — подробности

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову макет ансамбля Регистан в Самарканде. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Сувенир Кадырову передали почетный президент Азиатской бойцовской лиги «АХМАТ» Ойбек Норинбаев и президент Азиатской бойцовской лиги «АХМАТ» Надыр Кадиров.
«Было очень приятно получить ценный подарок, переданный для меня Шавкатом Миромоновичем — сувенирную копию одной из самых величественных и красивейших площадей мира — Ансамбля Регистан в Самарканде. Этой площади 600 лет. Она считается одной из главных достопримечательностей Узбекистана. На ней расположены три медресе, которые также поражают своей красотой и великолепием. Я заверил гостей, что этот подарок займет одно из самых достойных мест», — написал глава Чечни.
Он также отметил, что под руководством Шавката Мирзиёева страна получила новый вектор поступательного развития и процветания.
«Мы рады, что у братского Узбекистана такой энергичный, современный лидер, способный сделать еще лучше дружественное России государство», — добавил Кадыров.
Он поблагодарил узбекских гостей за дружественный визит в Грозный и передал благодарность Шавкату Мирзиёеву за внимание и высокое уважение, подчеркнув, что такими взаимными контактами, общением стороны будут укреплять дружбу и братские отношения между чеченским и узбекским народами.