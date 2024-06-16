Мирзиёев подарил Кадырову сувенир — подробности

«Было очень приятно получить ценный подарок, переданный для меня Шавкатом Миромоновичем — сувенирную копию одной из самых величественных и красивейших площадей мира — Ансамбля Регистан в Самарканде. Этой площади 600 лет. Она считается одной из главных достопримечательностей Узбекистана. На ней расположены три медресе, которые также поражают своей красотой и великолепием. Я заверил гостей, что этот подарок займет одно из самых достойных мест», — написал глава Чечни.