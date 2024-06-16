Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

«По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита… Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены», — заявил Кулеба во время общения с журналистами на полях саммита.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».
Швейцария проводит
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.