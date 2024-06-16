Кулеба заявил о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

«По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита… Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены», — заявил Кулеба во время общения с журналистами на полях саммита.