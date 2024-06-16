Хинштейн заявил, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО

Он задается вопросом, как получилось, что троих осужденных за попытку теракта в Верховном суде Карчаево-Черкессии посадили в одну камеру. Хинштейн считает очевидным, что захват планировался заранее, отмечая, что у преступников были мобильные телефоны.
«Неужели для того, чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужно, чтоб от их рук обязательно погибли люди? Сотрудники УФСИН сейчас буквально дают несостоявшимся в прошлый раз террористам второй шанс», — пишет депутат.
По его мнению, «с учетом актуальности террористической угрозы» необходимо активизировать работу по вопросу так называемых «зеленых зон» (мест лишения свободы с неформальными объединениями мусульман), а руководству ФСИН — сделать «соответствующие выводы». «И да, за случившееся — многим придется ответить своими погонами», — добавил Хинштейн.
РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.
Чуть меньше недели назад ростовское УФСИН на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовало сообщение о том, как охраняют СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.
В нем говорилось, что службу в охране несут с оружием, а сотрудники «не позволяют [заключенным] сбежать и никому извне не дают помочь им в этом». Кроме того, за изолятором ведется круглосуточное наблюдение, используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны, добавили в ростовском управлении ФСИН.
«Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области», — сказано в публикации.