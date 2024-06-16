Хинштейн заявил, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО

В нем говорилось, что службу в охране несут с оружием, а сотрудники «не позволяют [заключенным] сбежать и никому извне не дают помочь им в этом». Кроме того, за изолятором ведется круглосуточное наблюдение, используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны, добавили в ростовском управлении ФСИН.