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Песков: Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина

Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента России Владимира Путина на фоне ухудшения военной обстановки для Киева.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронтах «отчётливо демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться».

«Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по урегулированию украинского конфликта.