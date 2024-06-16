Песков: Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина

Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронтах «отчётливо демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться».
«Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по урегулированию украинского конфликта.