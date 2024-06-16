Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришло время». Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Для Украины ситуация становится все более безнадежной, написал немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для Berliner Zeitung.

Источник: AP 2023

«Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку», — написал он.

Генерал добавил, что в руках Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив украинцев от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны.

«Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров», — отметил Куят.

В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.