«Пришло время». Немецкий генерал сделал неожиданное заявление об Украине

Генерал добавил, что в руках Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив украинцев от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны.



«Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров», — отметил Куят.



В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.



Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.