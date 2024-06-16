Таубер: в инциденте с самолетом Ереван — Кишинев виноваты Речан, Санду и PAS

«Эти бандиты до сих пор не поинтересовались судьбой почти 200 граждан Молдовы. Наверное, если бы это были граждане Румынии или другой страны из Европы, они бы уже бились в истерике и выставляли бы по 100 постов в минуту», — отметила политик.