Таубер: в инциденте с самолетом Ереван — Кишинев виноваты Речан, Санду и PAS

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Правящему в Молдове режиму нет дела до собственных граждан, в ситуации с рейсом Ереван — Кишинев, которому не разрешили посадку в Кишиневском международном аэропорту, виноваты премьер-министр, президент страны и правящая партия PAS, об этом в соцсети заявила депутат, член оппозиционого блока «Победа» Марина Таубер.
Напомним, 14 июня аэропорт Кишинева отказался принять самолет, летевший из Еревана в молдавскую столицу, из-за чего рейс был перенаправлен в Бухарест. Известно, что на борту находились около 200 человек, в том числе участники съезда молдавского оппозиционного блока «Победа», возвращавшиеся из Москвы.
«В ситуации с гражданами Молдовы, которых депортировали — другого слова тут нет — в Ереван из родной страны, над которыми издевались и продолжают это делать, виноваты Речан, Санду и правящая группировка PAS. Им наплевать на людей и на свою страну».
Депутат назвала правящий в Молдове режим «жалким, мстительным и человеконенавистническим».
«Эти бандиты до сих пор не поинтересовались судьбой почти 200 граждан Молдовы. Наверное, если бы это были граждане Румынии или другой страны из Европы, они бы уже бились в истерике и выставляли бы по 100 постов в минуту», — отметила политик.
Таубер упрекнула молдавскую прессу в искажении данных, уточнив, что все виновные в происшедшем с пассажирами будут привлечены к ответственности.
«Также хочу акцентировать внимание про “вынужденную посадку в Бухаресте”, которая упоминается в статьях, что это некорректная информация. Самолет уже практически шел на посадку в Кишиневе, когда был резко перенаправлен Органом гражданской авиации в Бухарест. Повторюсь, правды в этом деле мы обязательно добьемся, а все виновные понесут наказание», — подытожила депутат.
Ранее в Органе гражданской авиации объяснили инцидент с рейсом Ереван — Кишинев тем, что им не была вовремя передана информация об изменении рейса, из-за чего не была разрешена посадка.