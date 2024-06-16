Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

Лидер Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит — Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан поступают сердечные поздравления глав зарубежных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В своих посланиях они высказывают главе нашего государства и многонациональному народу Узбекистана слова искреннего уважения, пожелания мира, благополучия и процветания, а также подтверждают приверженность всемерному укреплению отношений дружбы и многогранного сотрудничества».

говорится в сообщении.

Поздравления, в частности, направили:

  • Служитель, Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
  • Наследный принц, Председатель Совета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
  • Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган;
  • Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
  • Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
  • Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
  • Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
  • Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
  • Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
  • Вице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
  • заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
  • государственный министр, член Совета Министров Саудовской Аравии Турки бин Мухаммад бин Фахд бин Абдулазиз Аль Сауд;
  • Эмир Государства Кувейт Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
  • Наследный принц Государства Кувейт Сабах Халед аль-Хамад аль-Муборак Ас-Сабах;
  • Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
  • Король Марокко Мухаммад VI;
  • Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
  • Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
  • генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
  • генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири;
  • генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
  • председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Поздравления продолжают поступать.

праздники