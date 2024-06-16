Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит — Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан поступают сердечные поздравления глав зарубежных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«В своих посланиях они высказывают главе нашего государства и многонациональному народу Узбекистана слова искреннего уважения, пожелания мира, благополучия и процветания, а также подтверждают приверженность всемерному укреплению отношений дружбы и многогранного сотрудничества».
Поздравления, в частности, направили:
- Служитель, Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
- Наследный принц, Председатель Совета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
- Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган;
- Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
- Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
- Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
- Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
- Вице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
- заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
- государственный министр, член Совета Министров Саудовской Аравии Турки бин Мухаммад бин Фахд бин Абдулазиз Аль Сауд;
- Эмир Государства Кувейт Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
- Наследный принц Государства Кувейт Сабах Халед аль-Хамад аль-Муборак Ас-Сабах;
- Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
- Король Марокко Мухаммад VI;
- Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
- Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
- генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
- генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири;
- генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
- председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.