Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит — Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан поступают сердечные поздравления глав зарубежных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.