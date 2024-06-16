Ле Пен заявила о готовности работать вместе с Макроном

Франция погрузилась в политический хаос после того, как неделю назад Макрон распустил Национальное собрание, потерпев поражение на выборах в Европарламент. Сам Макрон настаивает на том, что останется на посту президента, что бы ни произошло в ходе парламентского голосования, и называет идею о том, что он уйдет в отставку, абсурдной.