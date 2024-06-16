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Ле Пен заявила о готовности работать вместе с Макроном

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не будет пытаться сместить президента Эммануэля Макрона, если победит на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает Bloomberg 16 июня.

Источник: Reuters

«Я с уважением отношусь к государственным институтам и не призываю к хаосу. Мы просто будем сосуществовать [с Макроном]», — приводит слова плотика Bloomberg со ссылкой на ее интервью газете Le Figaro.

Отмечается, что Ле Пен стремится привлечь внимание основной массы избирателей, чтобы получить большинство в парламенте. При этом партия «Национальное объединение» близка к тому, чтобы стать самой крупной и популярной политической силой в стране, что вызывает тревогу среди инвесторов и международных партнеров Франции, сообщает издание.

Ле Пен также заявила, что, если ей удастся сформировать большинство либо усилиями собственной партии, либо же с союзниками, — она возглавит парламентскую фракцию, а 28-летний лидер партии Жордан Барделла станет премьер-министром.

Второй тур выборов завершится 7 июля.

Франция погрузилась в политический хаос после того, как неделю назад Макрон распустил Национальное собрание, потерпев поражение на выборах в Европарламент. Сам Макрон настаивает на том, что останется на посту президента, что бы ни произошло в ходе парламентского голосования, и называет идею о том, что он уйдет в отставку, абсурдной.