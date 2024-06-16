Ле Пен заявила о готовности работать вместе с Макроном

«Я с уважением отношусь к государственным институтам и не призываю к хаосу. Мы просто будем сосуществовать [с Макроном]», — приводит слова плотика Bloomberg со ссылкой на ее интервью газете Le Figaro.
Отмечается, что Ле Пен стремится привлечь внимание основной массы избирателей, чтобы получить большинство в парламенте. При этом партия «Национальное объединение» близка к тому, чтобы стать самой крупной и популярной политической силой в стране, что вызывает тревогу среди инвесторов и международных партнеров Франции, сообщает издание.
Ле Пен также заявила, что, если ей удастся сформировать большинство либо усилиями собственной партии, либо же с союзниками, — она возглавит парламентскую фракцию, а 28-летний лидер партии Жордан Барделла станет премьер-министром.
Второй тур выборов завершится 7 июля.
Франция погрузилась в политический хаос после того, как неделю назад Макрон распустил Национальное собрание, потерпев поражение на выборах в Европарламент. Сам Макрон настаивает на том, что останется на посту президента, что бы ни произошло в ходе парламентского голосования, и называет идею о том, что он уйдет в отставку, абсурдной.