В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании в ближайшее время

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Киев ожидает поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с датским премьером Метте Фредериксен.
«Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время», — написал он в Telegram-канале.
Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.