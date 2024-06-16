«Оставил Одессу». Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации

По словам эксперта, западные страны играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. Джонсон добавил, что если сейчас эти государства откажутся от мирного плана Москвы, то в дальнейшем киевский режим может потерять контроль не только над Одессой, но и над столицей.