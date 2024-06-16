«Оставил Одессу». Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации

«Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте. — Прим ред.). <…> Теперь он будет расширяться», — отметил он.
По словам эксперта, западные страны играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. Джонсон добавил, что если сейчас эти государства откажутся от мирного плана Москвы, то в дальнейшем киевский режим может потерять контроль не только над Одессой, но и над столицей.
«Вы знаете предложение Путина — это новое предложение. Все изменилось. <…> Он ничего не сказал об Одессе, оставил Одессу вне рамок обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение», — резюмировал он.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.