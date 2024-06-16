В Белом доме прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине

В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».
«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — заявил Салливан. Трансляция выступления велась на сайте швейцарского МИДа.
Салливан обосновал свое утверждение тем, что в рамках инициативы Путина Украина якобы должна не только отказаться от территории, которую «сейчас оккупировала Россия», но и также должна покинуть «дополнительную украинскую суверенную территорию», игнорируя тот факт, что Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли
Швейцария проводит