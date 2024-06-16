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Раис РТ в день Курбан-байрама посетил Центральную мечеть Альметьевска

Раис РТ Рустам Минниханов в день Курбан-байрама посетил Центральную мечеть Альметьевска, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Источник: РИА "Новости"

Ранее мечеть обновили. В праздничный день Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов поздравил мусульман. Также он передал поздравления Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Свою проповедь Ильфар Хасанов посвятил теме семьи, взаимоотношениям мужа и жены в браке. Он подчеркнул, что институт семьи в исламском обществе имеет огромное значение. И несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются супруги, очень важно сохранить брак и семейные ценности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, также праздник марийской культуры «Семык» отметили в Татарстане.

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