Раис РТ в день Курбан-байрама посетил Центральную мечеть Альметьевска

«Свою проповедь Ильфар Хасанов посвятил теме семьи, взаимоотношениям мужа и жены в браке. Он подчеркнул, что институт семьи в исламском обществе имеет огромное значение. И несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются супруги, очень важно сохранить брак и семейные ценности», — отметили в пресс-службе.