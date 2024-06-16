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Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй «саммит мира». Его слова приводит издание «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«У нас нет времени на долгосрочную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — сказал он.

Зеленский уточнил, что уже есть государства, желающие принять вторую мирную конференцию по Украине. По его словам, Киев начал переговоры с этими странами.

Ранее итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства Евросоюза, Швейцария и Турция.

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