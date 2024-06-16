Владимир Путин присвоил двоим челябинским медикам звание «Заслуженный врач»

Двое медицинских работников Челябинской области удостоились почетного звания «Заслуженный врач РФ». Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин ко Дню медика.
Документ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован в открытом доступе на Официальном интернет-портале правовой информации:
«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение присвоить почетные звания “Заслуженный врач Российской Федерации”: заведующему отделением Областного онкологического диспансера № 2 Мочалину Игорю Николаевичу (город Магнитогорск), заведующему отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Селиверстову Андрею Алексеевичу (город Челябинск)».