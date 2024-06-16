В четверг Франс Пресс сообщило, что более 300 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности. Такое состояние предполагает, что командиры альянса могут развернуть эти силы в течение 30 дней.
«Феноменальное ускорение движения к войне в последние дни благодаря ряду очень тревожных заявлений НАТО, которые остались совершенно незамеченными», — написал Филиппо.
По словам политика, «пробуждение» населения неизбежно наступит, но оно будет жестоким и болезненным.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк». Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.