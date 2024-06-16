Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняли лишь 92 (включая частично признанное Косово). В итоговом коммюнике саммита, которое подписали 80 стран-участниц из 91, есть только три пункта из «формулы мира» Зеленского, которые касаются ядерной безопасности, обмена пленными «всех на всех» и безопасного судоходства. При этом в документе отсутствуют призыв к немедленному выводу российских войск и иные «спорные» вопросы, которые, как писал NHK, были исключены из финального проекта по инициативе некоторых стран Азии и Ближнего Востока.