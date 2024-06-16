Ведомственными наградами отмечены 2637 медицинских работников

«Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей — одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание “Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері”, которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной. Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции “Адал азамат”, вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу. Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества!» Говорится в поздравлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Каждый день в родильных домах, на скорой помощи и за операционным столом медицинские работники несут огромную ответственность за жизни людей. Ежедневно происходят тысячи вызовов, госпитализаций и приемов больных в поликлиниках, успешных родов и сложных операций. Это результат кропотливого труда наших медработников. Мы будем создавать условия для комфортной работы медицинского персонала, улучшать оплату труда, что повысит качество медицинской помощи. Труд врача получает все большее уважение, и мы гордимся успехами казахстанской медицины» Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.