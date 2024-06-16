Молдова подписала коммюнике по итогам конференции по Украине, страны БРИКС отказались

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Республика Молдова подписала совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии, в то время как часть стран, принимавших участие в конференции, это сделать отказалась.
Так, документ подписали 79 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд.
В списке европейских стран, завизировавших итоговую декларацию, кроме Молдовы значится Румыния, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Австрия, Бельгия, Франция, Финляндия, Венгрия, Италия, Испания, другие государства. Список стран был вывешен организаторами мероприятия на экранах пресс-центра в Бюргенштоке.
В тексте коммюнике, который приводят международные СМИ, содержится призыв к освобождению всех военнопленных, уважению территориальной целостности Украины, диалогу между сторонами, поддержанию продовольственной и ядерной безопасности и созыву второй конференции.
«Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Нападения на торговцев корабли в портах и на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы».
Молдову на конференции представляла президент страны Майя Санду. В своем выступлении она подтвердила «непоколебимую приверженность Молдовы восстановлению мира в Украине и Европе. Такого мира, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины».
«Что касается продовольственной безопасности: мы содействуем экспорту зерна из Украины на мировые рынки, что особенно важно для стран, где продовольственная безопасность остается актуальной проблемой», — также заявила Санду.
По ее словам, «через интеграцию Молдовы, Украины и других стран-кандидатов в состав ЕС мы укрепляем основы мира, безопасности и общего процветания».
«Мир для Украины — это и мир для Молдовы, и без этой взаимосвязи глобальный мир существовать не в состоянии. Только объединившись на всех континентах, мы сможем обеспечить мирное будущее для нас всех».
Конференция по Украине прошла
Москве приглашение на саммит не направили. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В Швейцарию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств.
Президент России Владимир Путин на минувшей неделе выдвинул новое предложение по разрешению конфликта, согласно которому для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Путин заявил, что как только Украина согласится на это условие, боевые действия прекратятся.
Украина также должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, необходима демилитаризация и денацификация страны.