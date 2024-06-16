Молдова подписала коммюнике по итогам конференции по Украине, страны БРИКС отказались

«Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Нападения на торговцев корабли в портах и ​​на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы».