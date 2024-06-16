Владимир Путин наградил свердловских медиков

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено руководителю радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического центра Дмитрию Бенциону.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова удостоен врач городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Сергей Вяткин.
16 июня в России отмечается День медицинского работника. В Свердловской области более 50 тысяч человек — врачей, медсестёр, фельдшеров, санитаров — отмечают профессиональный праздник. Их поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.