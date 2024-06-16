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Владимир Путин наградил свердловских медиков

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды свердловским медикам. Указ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено руководителю радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического центра Дмитрию Бенциону.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова удостоен врач городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Сергей Вяткин.

16 июня в России отмечается День медицинского работника. В Свердловской области более 50 тысяч человек — врачей, медсестёр, фельдшеров, санитаров — отмечают профессиональный праздник. Их поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Путин Владимир
медицина