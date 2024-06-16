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Швейцария выразила готовность организовать следующую конференцию по Украине

Швейцария готова организовать у себя новые встречи по возможному урегулированию украинского конфликта. Об этом 16 июня заявила президент Виола Амхерд.

Источник: AFP 2023

«Мы организуем дополнительные встречи в Швейцарии, если это будет необходимо», — заявила Амхерд, слова которой приводит газета 20min.

Она отметила, что страна продолжит активно участвовать в подобных дискуссиях. Политик поблагодарила всех, кто принимал участие в конференции, а также местных жителей, которые столкнулись из-за этого с ограничениями.

Признала Амхерд и то, что подавляющее большинство решений, которые были приняты на мероприятии, возможно реализовать только при участии России.

Конференция проходила в городе Бюргеншток 15—16 июня. О возможном втором саммите говорил и президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая. Он заявил, что подготовка к следующему подобному мероприятию займет «месяцы, а не годы».

Комментируя это, политолог Алексей Ярошенко заявил, что слова украинского лидера вызывают вопросы о целесообразности. Он отметил, что конференция в Швейцарии провалилась и это признают и западные лидеры, которые выступают за участие в диалоге России, так как, по их мнению, без нее мирный процесс невозможен.

дипломатия