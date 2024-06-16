Швейцария выразила готовность организовать следующую конференцию по Украине

Комментируя это, политолог Алексей Ярошенко заявил, что слова украинского лидера вызывают вопросы о целесообразности. Он отметил, что конференция в Швейцарии провалилась и это признают и западные лидеры, которые выступают за участие в диалоге России, так как, по их мнению, без нее мирный процесс невозможен.