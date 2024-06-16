Швейцария выразила готовность организовать следующую конференцию по Украине

«Мы организуем дополнительные встречи в Швейцарии, если это будет необходимо», — заявила Амхерд, слова которой приводит газета 20min.
Она отметила, что страна продолжит активно участвовать в подобных дискуссиях. Политик поблагодарила всех, кто принимал участие в конференции, а также местных жителей, которые столкнулись из-за этого с ограничениями.
Признала Амхерд и то, что подавляющее большинство решений, которые были приняты на мероприятии, возможно реализовать только при участии России.
Конференция проходила в городе Бюргеншток
Комментируя это, политолог Алексей Ярошенко заявил, что слова украинского лидера вызывают вопросы о целесообразности. Он отметил, что конференция в Швейцарии провалилась и это признают и западные лидеры, которые выступают за участие в диалоге России, так как, по их мнению, без нее мирный процесс невозможен.