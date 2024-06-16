Более 1400 украинских граждан трудоустроено в Молдове с 2022 года

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В общей сложности 1428 украинских граждан были трудоустроены в Молдове с момента начала конфликта на Украине в 2022 году, сообщили в Национальном агентстве занятости.
Из общего числа трудоустроенных почти 980 — женщины и 450 — мужчины.
Большинство украинских граждан, это 1100 человек, работают в столице. Это в основном программисты, инженеры, швеи, продавцы, повара, официанты, врачи, педагоги или менеджеры в различных сферах.
На учете территориальных подразделений агентства занятости в текущем году для получения поддержки в трудоустройстве встали на учет около 180 украинцев.