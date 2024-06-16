Индия объяснила отказ от подписи итогового коммюнике саммита по Украине

Паван отметил, что Индия продолжит взаимодействовать и с Россией, и с Украиной. «Наше участие в этом саммите и продолжение взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами направлено на то, чтобы понять различные точки зрения, подходы и варианты поиска пути к устойчивому урегулированию конфликта. На наш взгляд, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили не подписывать коммюнике или любые другие документы, принятые по итогам этого саммита», — заключил он.