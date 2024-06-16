Глава Еврокомиссии рассказала, что понадобится для достижения мира на Украине

«Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право… так же, как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины», — заявила фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, определить условия «справедливого мира» в будущем смогут только украинцы. Россию к переговорам тоже допустят, но только если она решит договариваться, опираясь на «условия устава ООН», заключила фон дер Ляйен.
14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.