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Глава Еврокомиссии рассказала, что понадобится для достижения мира на Украине

Чтобы достичь мирного урегулирования украинского конфликта понадобятся «терпение и решимость», а пока Киев может сопротивляться «агрессии» при поддержке Евросоюза, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

Источник: Reuters

«Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право… так же, как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины», — заявила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, определить условия «справедливого мира» в будущем смогут только украинцы. Россию к переговорам тоже допустят, но только если она решит договариваться, опираясь на «условия устава ООН», заключила фон дер Ляйен.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

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дипломатия