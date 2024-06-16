Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Как свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, по завершении мероприятия с донорами в Лос-Анджелесе Байден и Обама стояли на сцене, прощаясь с гостями. Обама махал рукой и направлялся в сторону выхода, а Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент бывший президент взял действующего за руку и повел со сцены.
Похожий эпизод произошел 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов. Он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей: все остальные двигались в такт музыке, а президент просто замер и даже почти не моргал.
Между тем, по данным телеканала CBS, мероприятие в Лос-Анджелесе, куда Байден направился сразу после саммита G7 в Италии, оказалось рекордным с точки зрения сбора средств на кампанию по его переизбранию. На мероприятии с участием актеров Джорджа Клуни и Джулии Робертс удалось собрать почти 30 миллионов долларов, сообщает телеканал со ссылкой на штаб Байдена.