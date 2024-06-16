Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Между тем, по данным телеканала CBS, мероприятие в Лос-Анджелесе, куда Байден направился сразу после саммита G7 в Италии, оказалось рекордным с точки зрения сбора средств на кампанию по его переизбранию. На мероприятии с участием актеров Джорджа Клуни и Джулии Робертс удалось собрать почти 30 миллионов долларов, сообщает телеканал со ссылкой на штаб Байдена.