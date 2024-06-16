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Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение, соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства здравоохранения.

Источник: Reuters

«Искусственный аборт (медицинский аборт)… Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ», — говорится в документе.

В разделе рекомендаций для пациента сказано, что женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

Кроме того, в рекомендациях отмечается, что аборт является небезопасной процедурой с риском различных осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, также возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.

В случае, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей нужно немедленно обратиться к врачу, который выполнит УЗИ и при наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. При этом пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка, отмечается в рекомендациях.

Там также указано, что еще до выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции, которая назначается сразу после выполнения аборта.

здоровье