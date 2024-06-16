Как лидеры Евросоюза собираются поделить три главных поста в объединении

Одной из самых пикантных историй в преддверии встречи лидеров ЕС 17 июня стали сообщения о том, что покидающий свой пост председатель Европейского совета Шарль Мишель, чья неприязнь к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен давно стала притчей во языцех, пытался подговорить европейских лидеров не звать ее на мероприятие. Отчасти в этом была своя логика: за ужином лидерам ЕС предстоит договориться о том, кого вслед за недавними выборами в Европарламент (ЕП) назначить на топовые позиции в ЕС. И с учетом того что госпожа фон дер Ляйен осталась единственной известной претенденткой на второй срок у руля ЕК, обсуждать ее в ее же присутствии было бы не совсем прилично. С другой стороны, многие сочли, что вовсе не приглашать ее на мероприятие тоже было бы неудобно. В итоге был найден разумный компромисс: госпожу фон дер Ляйен позвали на встречу лидеров Евросоюза с председателем Европарламента Робертой Метсолой, которой традиционно открывается каждый саммит, и на обсуждение стратегической повестки союза. А вот отужинать лидеры ЕС решили уже без нее.