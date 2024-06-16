Как лидеры Евросоюза собираются поделить три главных поста в объединении

Урсула заходит на второй круг
Одной из самых пикантных историй в преддверии встречи лидеров ЕС 17 июня стали сообщения о том, что покидающий свой пост председатель Европейского совета Шарль Мишель, чья неприязнь к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен давно стала притчей во языцех, пытался подговорить европейских лидеров не звать ее на мероприятие. Отчасти в этом была своя логика: за ужином лидерам ЕС предстоит договориться о том, кого вслед за недавними выборами в Европарламент (ЕП) назначить на топовые позиции в ЕС. И с учетом того что госпожа фон дер Ляйен осталась единственной известной претенденткой на второй срок у руля ЕК, обсуждать ее в ее же присутствии было бы не совсем прилично. С другой стороны, многие сочли, что вовсе не приглашать ее на мероприятие тоже было бы неудобно. В итоге был найден разумный компромисс: госпожу фон дер Ляйен позвали на встречу лидеров Евросоюза с председателем Европарламента Робертой Метсолой, которой традиционно открывается каждый саммит, и на обсуждение стратегической повестки союза. А вот отужинать лидеры ЕС решили уже без нее.
При этом каких-то особых сложностей в одобрении кандидатуры госпожи фон дер Ляйен никто особо не предрекает.
Еще до выборов в ЕП в Брюсселе ходили слухи, что президент Франции Эмманюэль Макрон, сыгравший главную роль в утверждении немки на первый срок в 2019 году, на этот раз будто бы пытался найти ей альтернативу — предположительно, в лице экс-премьера Италии Марио Драги. Однако вслед за проигрышем партии французского лидера на этих выборах и назначением досрочных парламентских выборов в самой Франции эти разговоры сошли на нет — мол, главе Пятой республики резко стало не до общеевропейских дел. Более того, на днях господин Макрон заявил, что, по его мнению, решения по высшим должностям в Брюсселе будут приняты уже на начинающейся неделе, дав понять, что договориться будет несложно.
То же мнение высказал и немецкий канцлер Олаф Шольц. «Теперь решения по самым важным постам, которые должны быть заняты в Европе, чтобы Европейский союз мог работать, будут приниматься очень быстро», — сказал он в интервью компании Axel Springer в кулуарах саммита G7 в Италии. «Есть все основания полагать, что Урсула фон дер Ляйен сможет остаться на второй срок», — как бы невзначай заметил господин Шольц, показывая, что поддерживает кандидатуру своей соотечественницы.
Правда, он тут же дал понять, что для сохранения поддержки со стороны европейского истеблишмента ей следует избегать союза с ультраправыми партиями. «Я считаю очень важным, чтобы будущий председатель комиссии мог опираться на традиционные демократические партии в Европарламенте, то есть на консерваторов, входящих в Европейскую народную партию (ЕРР, куда входит сама Урсула фон дер Ляйен.— “Ъ”), социал-демократов и либералов», — подчеркнул глава немецкого правительства.
Напомним, до выборов в Европарламент глава ЕК допускала возможность сотрудничества с некоторыми из крайне правых партий, прежде всего с «Братьями Италии» премьера Джорджи Мелони.
Но после выборов она отыграла назад, заявив, что будет и впредь опираться на сотрудничество своей ЕРР с социал-демократами и либералами.
Формально голосов этих трех фракций вполне достаточно для одобрения кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, когда вопрос о должностях перейдет на голосование в ЕП. Для этого требуется поддержка минимум 361 евродепутата из 720, тогда как на троих ведущие силы контролируют свыше 400 мандатов. Но, согласно давно циркулирующим утверждениям, порядка 10% из этого числа не намерены голосовать за госпожу фон дер Ляйен, из-за чего утверждение ее кандидатуры в ЕП (голосование в котором пройдет ориентировочно 18 июля) нельзя считать делом решенным.
Кандидаты с большой буквы К
В «программе» ужина лидеров ЕС запланировано обсуждение кандидатов и на другие общеевропейские должности. В частности, того, кто придет на смену бельгийцу Шарлю Мишелю в качестве председателя Европейского совета. По давно сложившейся традиции эту должность занимает представитель второй крупнейшей фракции в ЕП, то есть социал-демократов.
Сам господин Мишель, как поговаривают, хотел бы видеть своей преемницей нынешнего премьера Дании Метте Фредериксен, назначение которой лоббируют скандинавские страны.
Однако, судя по публикациям в европейских СМИ, большинство лидеров ЕС склоняются к тому, чтобы эту важную должность занял экс-премьер Португалии социалист Антониу Кошта. Его кандидатуру уже поддержал нынешний глава португальского правительства правоцентрист Луиш Монтенегро, чего, как заметил Politico один из неназванных еврочиновников, он точно не стал бы делать, не будь он уверен в серьезных шансах своего соотечественника занять эту должность.
При этом и с этим назначением все не так однозначно. Как известно, в ноябре прошлого года господин Кошта подал в отставку с поста премьера на волне коррупционного скандала вокруг него и целого ряда членов его правительства. Никаких официальных обвинений против самого экс-премьера прокуратура так и не выдвинула, однако и расследование в отношении него не прекратила. Так что юридические проблемы могут осложнить назначение португальца на важный общеевропейский пост.
Третьим кадровым решением, которое предстоит сделать европейским лидерам, станет выбор нового главы внешнеполитической службы ЕС на смену Жозепу Боррелю.
Здесь право выставить кандидатуру принадлежит центристской фракции Renew («Обновляя Европу»), потерявшей на выборах сразу 22 мандата, но оставшейся третьей по численности фракцией в стенах ЕП. И скорее всего, их ставленницей будет нынешний премьер Эстонии Кая Каллас, что, к слову, вполне устроит и группу условно новых стран—членов ЕС в лице государств Балтии и Восточной Европы, давно негодующих, что все ключевые роли в ЕС достаются преимущественно выходцам из Западной Европы.
Все три кандидатуры должны получить поддержку квалифицированного большинства, то есть 15 из 27 лидеров ЕС, представляющих страны, которые вместе составляют 65% населения ЕС. А их формальное одобрение ожидается лишь на следующем съезде лидеров в конце июня.
Тем не менее до тех пор не исключены сюрпризы. Например, как пишет британская Financial Times, одна из двух крайне правых фракций в ЕП — возглавляемая Джорджей Мелони группа европейских консерваторов и реформистов (ECR), получившая 76 мест, — может в ближайшие дни пополнить свои ряды за счет новых национальных партий. А если к ECR примкнут новые крайне правые силы, то она наверняка обгонит по численности евродепутатов Renew (отставание пока составляет всего четыре мандата). А значит, именно крайне правые, а не либералы автоматически получат право на пост верховного представителя по внешней политике и политике безопасности ЕС. И конечно, они от такой привилегии отказываться не станут.